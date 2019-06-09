2019-06-09T10:17:40+03:00
Общество

Срывался по-настоящему. Канатоходец прошел над вантовым мостом в Красноярске

Экстремал Максим Кагин рассказал, как это было [видео]
Ася ЖУКОВА
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Канатоходец прошел над вантовым мостом в Красноярске.Канатоходец прошел над вантовым мостом в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Головокружительные трюки и…падения. Над вантовым мостом в Красноярске прошел канатоходец, чемпион России Максим Кагин. Его выступление стало одним из самых захватывающих моментов празднования Дня города.

... Дистанция 155 метров, высота – 40. К тому же после сильного ливня. Как дались экстремалу все трюки, он рассказал в интервью.

Канатоходец и трюки над вантовым мостом .

Дистанция 155 метров, высота – 40. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дистанция 155 метров, высота – 40.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Простор, вантовый мост, ходить было интересно, - признался Максим. – Хотя и непросто. Здесь все открыто, нет ориентиров. Смотришь на стропу, что идет ниже, сквозь нее наблюдается только горизонт, небо.

Несколько раз зрители ахали: мужчина срывался с каната. Позже он пояснил: не все падения были показательными, случились и настоящие:

Несколько раз зрители ахали: мужчина срывался с каната. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несколько раз зрители ахали: мужчина срывался с каната.Фото: Мария ЛЕНЦ

- После дождя стропа намокла. Была более тяжелой, из-за этого возникли сложности. Но мне было скорее волнительно, чем страшно. Страховка же есть.

Теперь в Питер полечу. 15 июня будут выступать у Александринского театра. Хочу покорить все высоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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