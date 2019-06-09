2019-06-09T06:23:38+03:00
Происшествия

Тело женщины достали из Енисея у Речного вокзала

Оно передано сотрудникам полиции
Ася ЖУКОВА
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Тело женщины достали из Енисея у Речного вокзала.Тело женщины достали из Енисея у Речного вокзала.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Енисее у Речного вокзала обнаружили тело женщины. Оно всплыло в районе улицы Дубровинского - около одного из теплоходов, рассказали в КГКУ «Спасатель». Сотрудники МЧС достали тело и передали его полицейским. Личность женщины устанавливается.

Всего за минувшие сутки, 8 июня, спасатели совершили шесть выездов и 21 патрулирование, из которых пять на лодке и одно - на автомобиле.

Так, бойцы из минусинского отряда выдвигались в лес по заявке полицейских - МО МВД «Шушенское». Как оказалось, днем раньше, 7 июня, неподалеку от поселка Дубенское Шушенского района пропал мужчина. Он ушел собирать черемшу и заблудился. Отыскать дорогу обратно самостоятельно не смог. Спасатели прочесали 10 квадратных километров тайги и человека нашли. Отвезли в отряд, оказали первую помощь, а после отправили в поселок, где он живет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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