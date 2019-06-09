2019-06-09T05:57:37+03:00
Происшествия

Вылетевших на встречку нарушителей в Красноярском крае поймали с вертолета спецназа

Воздушное патрулирование трасс будет продолжаться все лето
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вылетевших на встречку нарушителей в Красноярском крае поймали с вертолета спецназа. Фото: пресс-служба УГИБДД.Вылетевших на встречку нарушителей в Красноярском крае поймали с вертолета спецназа. Фото: пресс-служба УГИБДД.
Изменить размер текста:

Нарушителей, вылетевших на встречку на трассе в Красноярском крае, выследили с вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Недавно дорожные полицейские вместе с авиаотрядом специального назначения Росгвардии провели второй воздушный рейд. В течение дня над участком трассы, где нередко происходят аварии, летал вертолет спецназа, в котором находился инспектор ГИБДД.

Все нарушения, что он замечал, передавались на землю, коллегам-патрульным. В итоге поймали сразу двух водителей, выехавших на встречную полосу там, где это было категорически запрещено.

Напомним, предыдущий рейд состоялся месяц назад. Тогда тоже были замечены, а потом и наказаны двое нарушителей. Вместе с тем полицейские отмечают: в целом же водителей, игнорирующих правила, стало меньше. По большей части люди не идут на запрещенные маневры. В ГИБДД обещают: воздушное патрулирование трасс будет продолжаться все лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24