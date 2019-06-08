Президент России обратил внимание на Минусинскую долину

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-08T17:54:42+03:00

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По время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Президент России Федерации Владимир Путин заявил о необходимости подготовки и согласования плана развития регионов Центральной и Восточной Сибири и привел в пример Красноярский край, на юге которого есть возможности для мощного развития сельского хозяйства, об этом сообщает официальный сайт администрации Красноярского края.

«В районе Минусинской долины более 300 солнечных дней в году. Это даёт возможность сформировать здесь и новый мощный агропромышленный комплекс. По мнению российских и зарубежных экспертов, под эти ресурсы макрорегиона возможно привлечь инвестиции в объёме нескольких триллионов, до трех триллионов рублей, разумеется, при вложении со стороны государства в развитие инфраструктуры, социальной сферы и строительство жилья. Освоение пространств в Центральной и Восточной Сибири, и не как сырьевой базы, а как научно промышленного центра, должно сделать этот регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу, должно привлечь сюда свежие, хорошо подготовленные трудовые ресурсы. Прошу Правительство совместно с экспертным сообществом и Российской академией наук подготовить необходимые проекты и осенью доложить», – подчеркнул Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU