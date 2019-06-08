В красноярской школе мальчики и девочки будут учиться отдельно
Дореволюционную традицию раздельного обучения решили возродить в Красноярске в школе № 45. Несколько лет назад российские школы начали массового внедрять раздельное обучение, сейчас практика применяется более чем в 500 учреждениях по всей стране. Опыт сочли положительным и в Красноярске. Со следующего учебного года ученики и ученицы нескольких классов будут посещать уроки русского языка, математики, обществознания, ОБЖ и биологии отдельно друг от друга. Педагоги полагают, что раздельное обучение поможет скорректировать учебный процесс, повысить успеваемость детей и улучшить качество образования.
Презентация проекта назначена на 10 июня, первые итоги нововведения для детей, учителей и родителей подведут после окончания учебного года.
ИСТОЧНИК KP.RU