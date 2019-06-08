В красноярской школе мальчики и девочки будут учиться отдельно

СЕГОДНЯ 17:42 2019-06-08T17:42:30+03:00

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Дореволюционную традицию раздельного обучения решили возродить в Красноярске в школе № 45. Несколько лет назад российские школы начали массового внедрять раздельное обучение, сейчас практика применяется более чем в 500 учреждениях по всей стране. Опыт сочли положительным и в Красноярске. Со следующего учебного года ученики и ученицы нескольких классов будут посещать уроки русского языка, математики, обществознания, ОБЖ и биологии отдельно друг от друга. Педагоги полагают, что раздельное обучение поможет скорректировать учебный процесс, повысить успеваемость детей и улучшить качество образования.

Презентация проекта назначена на 10 июня, первые итоги нововведения для детей, учителей и родителей подведут после окончания учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU