2019-06-08T16:06:04+03:00
Происшествия

В Красноярске будут судить директора турфирмы за обман 58 клиентов

Ее задержали в Индонезии
Татьяна РЯБИНИНА
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На деньги туристов в теплые страны поехала директор фирмы.На деньги туристов в теплые страны поехала директор фирмы.Фото: Артем ЛЕНЦ
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История грустная, но, к сожалению, не новая: отдав деньги за путевки в теплые страны, 58 красноярцев никуда не поехали. После того, как директор турфирмы сообщила им, что поездки отменяются, отключила телефон и закрыла офис, люди пошли в полицию.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское» установили, что 30-летняя директор туристической фирмы получила от клиентов сумму свыше 4 миллионов рублей. При этом она знала, что не сможет предоставить гражданам обещанные услуги, и в Таиланд, Китай, Турцию и Доминикану они не поедут. Некоторое время она кормила туристов обещаниями, а потом скрылась за пределами России. Ее объявили в международный розыск и задержали в Республике Индонезия. В сопровождении сотрудников Интерпола директора турфирмы привезли сначала в Москву, а затем в Красноярск.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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