В Красноярске задержали рейсовый автобус с неисправными тормозами
На Северном шоссе сотрудники ДПС остановили автобус, который отправился из Красноярска в Бишкек. И оказалось, что ехать на таком автобусе опасно! При проверке технического состояния выявлены неисправности тормозной системы и световых приборов. Кроме этого, на автобусе были установлены шины различных моделей. Автобус отправили на специализированную стоянку, в отношении водителя инспекторы ДПС составили административные материалы.
На неисправном автобусе в дальний путь собрались 33 пассажира, из них 7 детей. Также при проверке документов установлено, что два человека находятся на территории России незаконно.
Напоминаем, что в выходные дни на дорогах города и загородных трассах дежурят сотрудники ДПС и проверяют они не только техническое состояние транспортных средств, но и водителей на алкоголь.
ИСТОЧНИК KP.RU