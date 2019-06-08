В Красноярске задержали рейсовый автобус с неисправными тормозами

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-08T09:31:28+03:00

В дальний путь до Бишкека он уже не пойдет

Изменить размер текста: A A

На Северном шоссе сотрудники ДПС остановили автобус, который отправился из Красноярска в Бишкек. И оказалось, что ехать на таком автобусе опасно! При проверке технического состояния выявлены неисправности тормозной системы и световых приборов. Кроме этого, на автобусе были установлены шины различных моделей. Автобус отправили на специализированную стоянку, в отношении водителя инспекторы ДПС составили административные материалы.

На неисправном автобусе в дальний путь собрались 33 пассажира, из них 7 детей. Также при проверке документов установлено, что два человека находятся на территории России незаконно.

Напоминаем, что в выходные дни на дорогах города и загородных трассах дежурят сотрудники ДПС и проверяют они не только техническое состояние транспортных средств, но и водителей на алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU