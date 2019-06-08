2019-06-08T07:38:27+03:00
Происшествия

Учительницу из Канска за развратную переписку с учеником отправили в психиатрическую больницу

И освободили от уголовной ответственности
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото Канск 5 каналФото Канск 5 канал
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Бывшая учительница школы №6 города Канска, которую обвиняли в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего ученика и малолетней ученицы, освобождена от уголовной ответственности, - об этом сообщается на сайте Канского городского суда.

В судебном заседании установлено, что работая в школе, со своей страницы в социальной сети учитель направляла ученику и его подруге сообщения, содержащие лексику и высказывания, направленные на удовлетворение своего сексуального влечения и на пробуждение у детей интереса к сексуальным отношениям.

Однако на основании заключения комиссии экспертов-психиатров суд установил, что женщина совершила общественно-опасное деяние, запрещенное уголовным законом, в состоянии невменяемости. Бывшую учительницу отправили на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Постановление суда пока не вступило в законную силу, у женщины есть время на обжалование приговора.

Напомним, скандал начался в начале октября 2018 года с того, что девятиклассник обнародовал свою переписку с 30-летней учительницей английского языка. Женщина, по сути, склоняла подростка к сексуальным отношениям, собиралась выйти за него замуж и родить ребенка.

Она стала героиней уголовного дела, всех СМИ Красноярского края и передачи Андрея Малахова на федеральном телеканале.

У нее есть две дочери, сейчас они живут с отцом. «Комсомольская правда-Красноярск» следила за этой историей с самого начала, подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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