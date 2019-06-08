2019-06-08T06:58:43+03:00
Общество

В Красноярске Арбитражный суд оправдал мэрию за снос павильонов

В возмещении материального ущерба предпринимателям отказано
Татьяна РЯБИНИНА
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Павильоны давно снесли, а суды продолжаются.Павильоны давно снесли, а суды продолжаются.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Напомним, к универсиаде в Красноярске начался массовый снос ларьков и павильонов, у многих предпринимателей к этому моменту еще не закончился срок аренды. Кто-то, получив предписание о сносе убрал свои временные сооружения, а кто-то дождался принудительного сноса и подал в суд. И вот завершено рассмотрение очередного дела по иску предпринимательницы к администрации города о возмещения материального ущерба после сноса павильона «Денер» на Красной площади.

В исковых требований она просила признать незаконными действия администрации по сносу ее павильона и возместить ей материальный ущерб 100 тысяч рублей.

Однако Арбитражный суд встал на сторону администрации города и признал ее действия законными. А убытки в 100 тысяч рублей - недоказанными. Стоимость самого павильона ей тоже не возместят, суд объяснил это тем, что право собственности на это имущество сохранено, сам павильон тоже цел и его можно установить в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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