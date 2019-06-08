СЕГОДНЯ 06:01 2019-06-08T06:01:02+03:00

В Красноярске канатоходец пройдет над Енисеем 155 метров. Промышленный альпинист и канатоходец Максим Кагин поставил рекорд России, пройдя между двумя высотками в Екатеринбурге на высоте 126 метров.

Изменить размер текста: A A

День города в Красноярске удивляет каждый год, но такого, пожалуй, еще не было! По канату, натянутому между опорами вантового моста, экстремал пройдет 155 метров над Енисеем!

Промышленный альпинист и канатоходец Максим Кагин уже много где прогулялся на высоте, например, в 2017 году поставил рекорд России, пройдя между двумя высотками в Екатеринбурге на высоте 126 метров. Как это было, можно посмотреть на видео. Как это будет в Красноярске, можно увидеть вживую. Кстати, в этот момент обещают еще и подсветку!

Полезная информация для тех, кто сегодня пойдет смотреть на небывалое для Красноярска зрелище:

- Проход по вантовому мосту будет закрыт для пешеходов с 19.30 и до 21.00. На это время мост полностью предоставляется в распоряжение канатоходца.

- Лучшие места для просмотра шоу: набережная и смотровая площадка со стороны БКЗ, а также площадка у визит-центра со стороны Татышев-парка.

- Увидеть необычное зрелище можно 8 июня с 20.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU