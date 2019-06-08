В Красноярске изменилось расписание автобусов до аэропорта

СЕГОДНЯ 05:23 2019-06-08T05:23:04+03:00

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Автобус №202 с междугороднего автовокзала и №203 от железнодорожного вокзала запустили в январе. В марте их сделали круглосуточными. Маршрут остался прежним, а вот время поменялось.

Актуальное расписание опубликовано 7 июня, интервал отправления автобусов составляет один-три часа. Стоимость проезда в автобуса не изменилась. Билет в автобус № 202 стоит 88,60 рублей и этот автобус идет от начальной точки маршрута до конечной без остановки. Проезд в автобусе № 203 обойдётся в 82,30 рублей, на этом маршруте есть остановка по требованию на «Космосе». Провоз багажа - 25 рублей.

Напомним, кроме этих двух маршрутов в аэропорт заходят проходящие междугородные автобусы.

Расписание движения автобусов можно узнать по телефону справочно-информационной службы министерства транспорта края 8-800-775-75-24.

ИСТОЧНИК KP.RU