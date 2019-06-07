2019-06-07T14:10:29+03:00
Дом. Семья

В «Роевом ручье» показали крохотных новорожденных обезьянок

Недавно здесь появились на свет уистити - обыкновенные игрунки
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Уистити или ирунка - один из видов самых маленьких обезьянок на земле Фото: Роев ручейУистити или ирунка - один из видов самых маленьких обезьянок на земле Фото: Роев ручей
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Двое малышей родились недавно в «Роевом ручье» у пары самых маленьких приматов – обыкновенных игрунок, сообщает пресс-служба красноярского парка флоры и фауны. Некоторое время родители прятали крохотных и уязвимых малышей: спускались с верхних веток в вольере только для того, чтобы перекусить.

Фото: Роев ручей

Фото: Роев ручей

Но когда обезьянки окрепли, начали перемещаться самостоятельно. Они уже довольно шустрые – сами лазают по канатам, веткам, лесенкам.

Фото: Роев ручей

Фото: Роев ручей

Пробуют пищу взрослых – самые вкусные кусочки из порций родителей.

- Новорожденные малыши крепко держатся за живот мамы, через несколько дней детенышей забирает самец, давая самке возможность восстановить силы и окрепнуть, - рассказали о повадках игрунок в «Роевом ручье». - Малыши путешествуют на спине самца, перебираясь к самке лишь для того, чтобы попить молока.

Фото: Роев ручей

Фото: Роев ручей

Что же любят поесть эти забавные крохи? Сок деревьев – их основной рацион. А еще они уважают фрукты, зелень, перепелиные яйца, насекомых, камедь, детские каши, творог, ягоды, мед, орехи и сироп шиповника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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