В «Роевом ручье» показали крохотных новорожденных обезьянок
Двое малышей родились недавно в «Роевом ручье» у пары самых маленьких приматов – обыкновенных игрунок, сообщает пресс-служба красноярского парка флоры и фауны. Некоторое время родители прятали крохотных и уязвимых малышей: спускались с верхних веток в вольере только для того, чтобы перекусить.
Фото: Роев ручей
Но когда обезьянки окрепли, начали перемещаться самостоятельно. Они уже довольно шустрые – сами лазают по канатам, веткам, лесенкам.
Фото: Роев ручей
Пробуют пищу взрослых – самые вкусные кусочки из порций родителей.
- Новорожденные малыши крепко держатся за живот мамы, через несколько дней детенышей забирает самец, давая самке возможность восстановить силы и окрепнуть, - рассказали о повадках игрунок в «Роевом ручье». - Малыши путешествуют на спине самца, перебираясь к самке лишь для того, чтобы попить молока.
Фото: Роев ручей
Что же любят поесть эти забавные крохи? Сок деревьев – их основной рацион. А еще они уважают фрукты, зелень, перепелиные яйца, насекомых, камедь, детские каши, творог, ягоды, мед, орехи и сироп шиповника.
ИСТОЧНИК KP.RU