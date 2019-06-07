2019-06-07T13:33:16+03:00
Политика

Пожары в Красноярском крае будут искать с помощью цифровых технологий

Новые сервисы помогут избавить лесную отрасль от коррупции
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пожары в Красноярском крае будут искать с помощью цифровых технологийПожары в Красноярском крае будут искать с помощью цифровых технологийФото: Мария ЛЕНЦ
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Правительство Красноярского края заключило соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Роскосмос» в Петербурге на международном экономическом форуме. Как отметил губернатор края Александр Усс, космические технологии облегчат мониторинг чрезвычайных ситуаций и экологической обстановки в регионе. В частности, помогут отслеживать ситуацию с лесными пожарами и мобильно ликвидировать их.

- Документ предусматривает совместную работу с краевыми министерствами экологии и рационального природопользования, лесного хозяйства, сельского хозяйства и торговли, − рассказал о соглашении Александр Усс.

Кроме того, новые технологии станут важной составляющей декриминализации в лесной отрасли края. В «Роскосмосе» заявили, что создаваемые ими сервисы, действительно, должны стать хорошим вспомогательным инструментом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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