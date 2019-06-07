Высаженные в Красноярске деревья не пережили зиму

СЕГОДНЯ 12:49 2019-06-07T12:49:11+03:00

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В Красноярске 5 процентов деревьев, которые высадили в прошлом году, не пережили зиму. Об этом рассказал вице-мэр Владислав Логинов после проверки прошлогоднего озеленения. Напомним, в Красноярске массово высаживали крупномерные деревья. Сумма контракта с подрядчиком - 120 миллионов рублей.

Как рассказал Логинов, те деревья, что не смогли прижиться, согласно контракту, подрядчик обязан заменить на новые в течение трех ближайших лет. Сейчас специалисты технического надзора проверяют остальные зеленые насаждения в городе и исполнение контрактов по ним. В администрации Красноярска просят горожан сообщать о погибших деревьях в районные администрации – это поможет составить более четкую картину, а также даст возможность чиновникам требовать замены таких деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU