2019-06-07T12:05:39+03:00
Общество

Мошенники выманили у ветерана Великой Отечественной деньги, пообещав доплату к пенсии

Они убедили жительницу Красноярска, что ее якобы обманули при начислении пенсии
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мошенники выманили у ветерана Великой Отечественной деньги, пообещав доплату к пенсииМошенники выманили у ветерана Великой Отечественной деньги, пообещав доплату к пенсииФото: Мария ЛЕНЦ
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Валентине Шестаковой 87 лет, она председатель общества «Дети войны» Советского района. Недавно женщина попалась на удочку мошенников, которые выманили у нее 28 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда по Красноярскому краю.

Началось с того, что пожилая женщина услышала о возможности получать увеличенную пенсию. Обратилась к юристам, желая вникнуть в вопрос подробнее. Но те лишили ее денег и пропали.

Как рассказали в Пенсионном фонде, схема, по которой действуют преступники, довольно проста и проворачивают ее из раза в раз с разными людьми. Первая консультация – бесплатно. На ней человека исподволь убеждают: вас обманули при начислении пенсии, вам не доплачивают. Нужно оформить заявление на перерасчет. Но… это платная услуга, стоит 30 000 рублей. Повторное обращение такие юристы оценивают еще в 16 000. Чтобы пенсионер, как говорится, не соскочил, его даже провожают до дома, где и оформляют документы.

В Пенсионном фонде говорят, что таких запросов ежедневно поступает сотни. Все они составлены как под копирку. Ответ на них – не увеличение пенсии, а подробное разъяснение по системе расчета. На одну из таки юридических фирм завели административное дело за оказание некачественных услуг. Ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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