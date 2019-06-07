Аэроэкспресс до аэропорта «Красноярск» могут построить по германскому образцу

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-07T10:30:07+03:00

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Железнодорожная ветка в Германии, соединяющая города и аэропорты, может стать основой для аэроэкспресса в Красноярске. О планах на этот счет рассказал председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Заксобрания края Владимир Демидов.

Напомним, что запустить его планировали еще к Универсиаде. Но реализовать не успели. Сейчас к вопросу решено вернуться вновь. Для этого депутаты Заксобрания провели выездное совещание в аэропорту. По словам Демидова, в данный момент проект проходит проверку и обсуждается в федеральном центре. Как именно он будет реализован – пока окончательно не решено. Ясно одно: железнодорожное сообщение наладят, согласно мировым стандартам.

- Пассажир покупает билет в какой-то точке Европы, прилетает во Франкфурт, а дальше по этому же билету по железной дороге едет в Кельн, - привел пример Демидов. - Мы хотим, чтобы железнодорожный вокзал был связан через аэропорт ачинским направлением. Тогда у нас будет сквозное сообщение. Этот вопрос прорабатывается, но он дорогостоящий.

Добавим, что реализовывать проект будут по системе софинансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU