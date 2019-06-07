Осужденный из тюрьмы написал письмо прокурорам и рассказал, как расправится со своей судьей

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-07T09:52:35+03:00

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Отъявленный преступник, которого приговорили к 13 годам строгого режима в одной из самых старых тюрем Красноярского края, в Минусинске, написал письмо прокурорам. В нем он жаловался на «произвол» судьи и поделился планами на ее счет – забить женщину молотком. Так и написал – по-честному. Судья, узнав о тюремной кляузе, угрозы в свой адрес восприняла серьезно. И на 36-летнего преступника завели еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия).

- Будучи несогласным с приговором суда и имея в связи с этим неприязненные отношения к судье, вынесшей приговор, обвиняемый написал письмо в прокуратуру Красноярского края, в котором выразил намерение причинить судье тяжкий вред здоровью с использованием молотка. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.

Теперь мужчину ждет еще один суд. Там же, в Минусинске.

ИСТОЧНИК KP.RU