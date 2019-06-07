Tele2 инвестирует в экономику Красноярского края миллиард рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-07T09:34:10+03:00

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Документ подписали губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. Соглашение направлено на сотрудничество в сфере формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Красноярского края. Договоренности предполагают реализацию инновационных проектов и взаимодействие для повышения доступности мобильной связи в регионе.

В 2019 году будут реализованы проекты по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры края. Они предполагают расширение сетей Tele2 стандартов GSM/UMTS/LTE. Модернизация затронет Ачинский, Канский, Минусинский, Назаровский, Емельяновский, Кежемский муниципальные районы, а также города Ачинск, Дивногорск, Железногорск (ЗАТО), Зеленогорск (ЗАТО), Канск, Красноярск, Минусинск, Назарово, Сосновоборск.

Сотрудничество способствует созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе и повышению доступности современных услуг связи для пользователей. В настоящее время в зоне покрытия сети 2G Tele2 проживает 98% населения региона. Услуги высокоскоростного мобильного интернета в стандартах 3G и 4G доступны 88% и 77% жителей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU