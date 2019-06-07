В Красноярске неизвестные подожгли аттракцион в Центральном парке

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-07T08:38:08+03:00

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Под утро, в 04.00, в Красноярске неизвестные подожгли подсобку детской железной дороги в Центральном парке. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Красноярскому краю. Не исключено, что имеет место поджог. Спасатели сразу же после сообщения выехали на место ЧП – горел кирпичный бокс.

- На тушении работали 5 единиц техники и 16 человек, - рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС.

Само здание пожарным удалось отстоять, но крыша выгорела на площади в 130 квадратных метров. К счастью, в момент пожара никого из людей здесь не было, поэтому погибших и травмированных нет. Виновника поджога устанавливают правоохранители. Добавим, что это не первый поджог в Центральном парке, Ранее уже был прецедент: в марте прошлого года неизвестные подожгли комнату смеха. Видео инцидента попало в интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU