В центре Красноярска, на Маркса, отменят выделенную полосу

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-07T07:47:52+03:00

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Введение выделенной полосы на Маркса (между Перенсона и Вейнбаума) принесло много неприятных минут красноярским автомобилистам. Участок и так сильно загружен. Это центр города, и движение здесь, особенно в часы пик, довольно интенсивное. По результатам мониторинга дорожной ситуации власти Красноярска решили «выделенку» здесь убрать.

Но это не все. По пятницам, субботам и воскресеньям выделенную полосу отменят на Партизана Железняка и Металлургов. Таблички с новым режимом движения уже вскоре установят на этих участках.

Остальные выделенные полосы в городе пока будут функционировать в прежнем режиме. К слову, в Красноярске уже имеются выделенные полосы, которые работают только в будние дни. К примеру, на Тотмина. Добавим, что сейчас в городе работает 21 выделенная полоса.

ИСТОЧНИК KP.RU