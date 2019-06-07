В центре Красноярска, на Маркса, отменят выделенную полосу
Введение выделенной полосы на Маркса (между Перенсона и Вейнбаума) принесло много неприятных минут красноярским автомобилистам. Участок и так сильно загружен. Это центр города, и движение здесь, особенно в часы пик, довольно интенсивное. По результатам мониторинга дорожной ситуации власти Красноярска решили «выделенку» здесь убрать.
Но это не все. По пятницам, субботам и воскресеньям выделенную полосу отменят на Партизана Железняка и Металлургов. Таблички с новым режимом движения уже вскоре установят на этих участках.
Остальные выделенные полосы в городе пока будут функционировать в прежнем режиме. К слову, в Красноярске уже имеются выделенные полосы, которые работают только в будние дни. К примеру, на Тотмина. Добавим, что сейчас в городе работает 21 выделенная полоса.
ИСТОЧНИК KP.RU