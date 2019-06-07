2019-06-07T06:57:15+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса по ипотечной программе на строящееся жилье

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Фото: банк УралсибФото: банк Уралсиб
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Банк УРАЛСИБ снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования при покупке строящегося жилья у ключевых партнеров-застройщиков.

Программа реализуется с партнерами Банка - федеральными и региональными застройщиками, работающими на всей территории России. С полным списком партнеров можно ознакомиться на сайте Банка в разделе «Документы и тарифы»

В рамках программы квартира приобретается на этапе строительства. Ставка по ипотечному кредиту составляет от 10,7% годовых.

Согласно условиям программы, размер кредита составляет от 300 тысяч до 50 млн рублей. Срок кредита – от 3 до 30 лет. Залогом по кредиту выступает приобретаемая недвижимость.

Требования к заемщику остались без изменений. Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет (на дату окончания срока кредита), имеющий постоянную регистрацию на территории РФ.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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