Север Красноярского края содержит 5 миллиардов тонн нефти

СЕГОДНЯ 06:25 2019-06-07T06:25:03+03:00

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Директор и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме заявил об экономическом потенциале Арктики. Запасы «черного золота» здесь составляют 20 миллиардов тонн. В данный момент компанию особенно интересует север Красноярского края. По самым скромным оценкам экспертов запасы нефти здесь – 5 миллиардов тонн.

- На севере Красноярского края нас ждут великие открытия и масштабные проекты, которые окажут серьезное влияние на мировую нефтяную отрасль, - считает Сечин.. - На наш взгляд, только по консервативным оценкам север Красноярского края на суше содержит до 5 млрд тонн нефти. Мы уже доложили об этих результатах руководству страны, получили поддержку по реализации.

Предполагается разработка нескольких месторождений - Ванкорское, Сузунское, Тагульское.

ИСТОЧНИК KP.RU