СЕГОДНЯ 03:55 2019-06-07T03:55:25+03:00

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Мэрия Красноярска не может «выкурить» кальянщиков с набережной Енисея - оснований прогнать их у чиновников нет. Не один год чиновники ищут рычаги воздействия на кальянщиков, но нигде в законе не сказано, что кальян курить запрещено.

Более того, как рассказал вице-мэр Владислав Логинов, закон не считает кальян табачным изделием. В этом году , как только установилась теплая погода, любители покурить кальян вновь оккупировали набережную. И в связи с этим Логинов предложил красноярцам не идти на поводу у предпринимателей и не курить кальян. Объявить бойкот кальянщикам.

- Не спроса - нет предложения, - сказал на встрече с журналистами Логинов.

Возымеет ли это действие - неизвестно. Желающий покурить на свежем воздухе все-таки немало. Пока же администрации остается «выкуривать» кальянщиков с набережной при помощи штрафов - за неправильную парковку или, скажем, за громкую музыку.

ИСТОЧНИК KP.RU