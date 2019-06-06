СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-06T16:24:07+03:00

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В Красноярске загорелась крыша пустого склада. Изначально в редакцию попали несколько фотографий, затем стала поступать информация от подписчиков: что-то горит в районе Молокова, где находятся жилые многоэтажки, а за ними – то ли склады, то ли гаражи. Сначала дым был незначительным, затем появились плотные черные клубы с характерным химическим запахом.

В пресс-службе МЧС сообщили, что горящее здание не эксплуатируется. Огонь удалось потушить с помощью четырех единиц техники. Что стало причиной возгорания, неизвестно.

Напомним, что накануне в Верхней Базаихе сгорели три жилых частных дома. Они были пристроены очень тесно друг к другу, что при сильном огне оказались обречены. А ночью 4 июня на окраине Солонцов сгорел склад горюче-смазочных материалов. Чтобы полностью справиться с огнем, пожарным понадобилось почти 10 часов. Причиной могло стать короткое замыкание.

Понадобилось четыре единицы техникиФото: Диана ИВАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU