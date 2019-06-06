2019-06-06T15:31:16+03:00
Общество

В Ленинском районе Красноярска уличных торговцев «попросили» с мест

И рассказали, где можно торговать
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Ленинском районе Красноярска уличных торговцев «попросили» с мест. Фото: пресс-служба Ленинского района КрасноярскаВ Ленинском районе Красноярска уличных торговцев «попросили» с мест. Фото: пресс-служба Ленинского района Красноярска
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Очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли провели сотрудники администрации Ленинского района и полиции. В этот раз инспектировали точки на Мичурина, 11, Московской, 9 и на Красраба 5, 12, 41, 43, 46. В ходе мероприятия специалисты проводили с продавцами профилактические беседы, разъясняли требования действующего законодательства. Составили 10 административных протоколов за торговлю в неположенном месте. А на вопрос, где же можно торговать, пояснили: на территории Ленинского района определены два места. Это на Красрабе, 5 и на улице Амурской, 30.

Кроме того, приобрести товары местных сельхозпроизводителей горожане могут во время общегородских ярмарок и продовольственных фестивалей. Принять участие в них может любой дачник, вырастивший свой урожай.

- Администрация района призывает горожан воздержаться от покупок уличной продукции с лотков, поскольку стихийная торговля ведется с многочисленными нарушениями санитарных норм и правил. Мы планово продолжаем работу по пресечению несанкционированной торговли при взаимодействии с территориальными надзорными органами», - отметил руководитель администрации Ленинского района Андрей Бардаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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