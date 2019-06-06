2019-06-06T15:14:56+03:00
Общество

В Красноярском крае известного производителя сгущенки наказали за фальсификат

И еще за несоблюдение технических регламентов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае известного производителя сгущенки наказали за фальсификатВ Красноярском крае известного производителя сгущенки наказали за фальсификатФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае известного производителя сгущенки и других молочных продуктов наказали за фальсификат. Речь идет о предприятии «Назаровское молоко», продукция которого в советское время считалась лучшей в крае.

Специалисты Роспотребнадзора проверили несколько образцов сгущенного молока, расфасованного с традиционную жестяную банку на 460 граммов изготовленную в сентябре 2018 года, и молоко в полиэтиленовой упаковке жирностью 2,5 %. И выяснилось, что содержание бета-ситостерина в них превышает гигиенический норматив. Это свидетельствует о наличии жиров немолочного происхождения и признаке фальсификации продукта.

Помимо этого, на предприятии нашли еще несколько нарушений. В частности, у работников, занятых на производстве пищевой продукции и которые непосредственной соприкасаются с сырьем, нет отметок о прохождении периодических медицинских осмотров.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, «Назаровское молоко» оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленинском районе Красноярска уличных торговцев «попросили» с мест
В Лесосибирске задержали «гастролеров» с крупной партией «синтетики»
Впервые в России состоялся видеозвонок по 5G
Красноярские врачи обучают коллег из Хакасии пересаживать почки
В Красноярске девушки-блондинки провели акцию «Переезд – центр твоего внимания»
В Красноярске в Центральном парке снесут 74 объекта
В Красноярске приставы забрали у злостного алиментщика «Опель» с гаражом
В мэрии Красноярска прокомментировали ситуацию с детским лагерем «КрасЭйр»
Поработал всего неделю: в Красноярске закрыли популярный детский лагерь
Шаров не будет: глава Красноярска изменил многолетнюю традицию празднования дня города
Жительнице Сосновоборска вернули пропавшего 16-летнего сына
Бывшему замминистра Красноярского края за 52 миллиона дали условный срок
В Хакасии внук по неосторожности убил своего деда кулаком
В Красноярске нашли подростка, который отправился автостопом к отцу
Красноярская мэрия заставила банк вернуть в бюджет 1,5 миллиона рублей
В Красноярске декоративной подсветкой украсили Успенский монастырь
В Красноярске вновь устраивают засаду на загрязняющие атмосферу автобусы
«Семьей года» в Красноярском крае стала семья священнослужителя из Шушенского