В Красноярском крае известного производителя сгущенки наказали за фальсификат

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-06T15:14:56+03:00

И еще за несоблюдение технических регламентов

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В Красноярском крае известного производителя сгущенки и других молочных продуктов наказали за фальсификат. Речь идет о предприятии «Назаровское молоко», продукция которого в советское время считалась лучшей в крае.

Специалисты Роспотребнадзора проверили несколько образцов сгущенного молока, расфасованного с традиционную жестяную банку на 460 граммов изготовленную в сентябре 2018 года, и молоко в полиэтиленовой упаковке жирностью 2,5 %. И выяснилось, что содержание бета-ситостерина в них превышает гигиенический норматив. Это свидетельствует о наличии жиров немолочного происхождения и признаке фальсификации продукта.

Помимо этого, на предприятии нашли еще несколько нарушений. В частности, у работников, занятых на производстве пищевой продукции и которые непосредственной соприкасаются с сырьем, нет отметок о прохождении периодических медицинских осмотров.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, «Назаровское молоко» оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU