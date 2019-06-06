2019-06-06T14:45:59+03:00
Происшествия

В Лесосибирске задержали «гастролеров» с крупной партией «синтетики»

Своего подельника из Красноярска они сдали сразу же
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Лесосибирске задержали «гастролеров» с крупной партией «синтетики». Фото: пресс-служба краевой полицииВ Лесосибирске задержали «гастролеров» с крупной партией «синтетики». Фото: пресс-служба краевой полиции
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В Лесосибирске полицейские задержали двух «гастролеров» с крупной партией наркотиков. Тем самым пресекли канал поставки, ведь наркодилеры планировали наладить в Лесосибирске свой бизнес на широкую ногу, сбывать наркотики через так называемые закладки.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что сотрудники отдела наркоконтроля задержали двух подозреваемых, 1992 и 1978 года рождения, когда они приехали в Лесосибирск на своем автомобиле «Нива». В ходе обследования автомобиля оперативники обнаружили и изъяли 59 свертков с синтетическими наркотиками. Их вес составил 830 граммов. Это была, так сказать, пробная партия.

Своего третьего подельника она сдали сразу же. Его задержали в Красноярске. В ходе обыска в специально оборудованной квартире, которую все трое арендовали для этих целей, полицейские изъяли более 4,5 килограммов наркотиков. Теперь всем участников организованной преступной группы грозит до пожизненного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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