Красноярские врачи обучают коллег из Хакасии пересаживать почки

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-06T12:37:23+03:00

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В Хакасии в скором времени начнется эра трансплантологии. Там будут пересаживать органы. Пока начнут с почек, этот орган наиболее «легкий». Обучать своих коллег из республиканской больницы имени Г.Я. Ремишевской взялись специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России (Красноярск) и Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России (Москва).

Повышение квалификации уже прошли около 20 человек. Определились специалисты, которые направятся на обучение в другие ВУЗы страны для организации трансплантации почек. Их подготовят к работе уже к четвертому кварталу этого года. Первые операции планируется начать также в этом году.

В пресс-службе правительства Хакасии рассказали, что договор о сотрудничестве между Федеральным Сибирским научно-клиническим центром ФМБА и Хакасией был подписан в 2016 году. В программе организации донорства активно участвуют больницы Абакана, Саяногорска и Черногорска. За этот период уже 15 жителей республики получили высокотехнологичную помощь в Красноярске: 14 пациентам была пересажена почка, 1 – печень.

ИСТОЧНИК KP.RU