2019-06-06T12:37:23+03:00
Общество

Красноярские врачи обучают коллег из Хакасии пересаживать почки

До конца года в республиканской больнице планируют начать операции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярские врачи обучают коллег из Хакасии пересаживать почкиКрасноярские врачи обучают коллег из Хакасии пересаживать почкиФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хакасии в скором времени начнется эра трансплантологии. Там будут пересаживать органы. Пока начнут с почек, этот орган наиболее «легкий». Обучать своих коллег из республиканской больницы имени Г.Я. Ремишевской взялись специалисты Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России (Красноярск) и Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России (Москва).

Повышение квалификации уже прошли около 20 человек. Определились специалисты, которые направятся на обучение в другие ВУЗы страны для организации трансплантации почек. Их подготовят к работе уже к четвертому кварталу этого года. Первые операции планируется начать также в этом году.

В пресс-службе правительства Хакасии рассказали, что договор о сотрудничестве между Федеральным Сибирским научно-клиническим центром ФМБА и Хакасией был подписан в 2016 году. В программе организации донорства активно участвуют больницы Абакана, Саяногорска и Черногорска. За этот период уже 15 жителей республики получили высокотехнологичную помощь в Красноярске: 14 пациентам была пересажена почка, 1 – печень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Впервые в России состоялся видеозвонок по 5G
В Красноярске девушки-блондинки провели акцию «Переезд – центр твоего внимания»
В Красноярске в Центральном парке снесут 74 объекта
В Красноярске приставы забрали у злостного алиментщика «Опель» с гаражом
В мэрии Красноярска прокомментировали ситуацию с детским лагерем «КрасЭйр»
Поработал всего неделю: в Красноярске закрыли популярный детский лагерь
Шаров не будет: глава Красноярска изменил многолетнюю традицию празднования дня города
Жительнице Сосновоборска вернули пропавшего 16-летнего сына
Бывшему замминистра Красноярского края за 52 миллиона дали условный срок
В Хакасии внук по неосторожности убил своего деда кулаком
В Красноярске нашли подростка, который отправился автостопом к отцу
Красноярская мэрия заставила банк вернуть в бюджет 1,5 миллиона рублей
В Красноярске декоративной подсветкой украсили Успенский монастырь
В Красноярске вновь устраивают засаду на загрязняющие атмосферу автобусы
«Семьей года» в Красноярском крае стала семья священнослужителя из Шушенского