В Красноярске девушки-блондинки провели акцию «Переезд – центр твоего внимания»

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-06T12:14:58+03:00

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6 июня отмечается Всемирный день безопасности на переездах. И в Красноярске прошла акция, посвященная этому дню. В Кировском районе, на переезде через улицу Вавилова, где ежедневно проезжают сотни машин и проходят грузовые составы, появились девушки-блондинки. Их задачей было обратить внимание водителей на проблему нарушения правил дорожного движения.

- Знаки напоминают о вредных привычках водителей, которые отвлекают их от управления автомобилем и могут привести к ДТП, в том числе и на переездах. Наиболее распространенные и опасные привычки – селфи в салоне, разговоры и переписка по телефону, быстрые перекусы и макияж за рулем, - рассказала участница акции Алёна Подобедова.

Волонтеры вручили автомобилистам блокноты с правилами пересечения переездов и автоароматизаторы в виде предупреждающего дорожного знака. Мероприятие прошло при поддержке ГИБДД города.

В пресс-службе КрасЖД показали статистику. В крае более 300 ж/д переездов. На них установлены современные предупредительные и заградительные устройства, системы автоматической сигнализации, освещения и т.д. Но полностью решить проблему нарушений может только ответственное поведение самих водителей. К слову, в Красноярском крае не было ни одного ДТП на железнодорожных переездах, когда за рулем автомобиля находилась бы женщина.

Такой предупреждающий знак сложно не заметить. Фото: пресс-служба КрасЖД

В Красноярском крае не зафиксировано ни одной аварии на переезде с участием водителей-женщин. Фото: пресс-служба КрасЖД

Сверху отчетливо видно, кто кому должен уступить дорогу. Фото: пресс-служба КрасЖД

ИСТОЧНИК KP.RU