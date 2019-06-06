2019-06-06T11:43:16+03:00
Общество

В Красноярске в Центральном парке снесут 74 объекта

У арендаторов есть на это всего неделя
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в Центральном парке снесут 74 объектаВ Красноярске в Центральном парке снесут 74 объектаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Центральном парке снесут 74 объекта. Что это за объекты, в мэрии пояснили: почти все кафе, ларьки и павильоны с игрушками, даже туалеты и кассы. Причина – они установлены тут незаконно. Арендаторы не согласовывали их с городскими властями.

- Согласно 47 постановлению, мы не имеем права разрешить незаконные постройки в городе. Поэтому принято такое решение. И если в 7-дневный срок демонтаж будет не завершен, то проводиться он будет силами города Красноярска, − пояснил Новостям ТВК глава администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

А вот арендаторы парка уверены, что еще смогут договориться и уладить этот вопрос по-хорошему. Алексей Шаргородский, заместитель директора по культуре Центрального парка называет такое решение властей недоразумением. К делу подключились юристы.

Добавим, что администрация города передала Центральный парк в аренду предпринимателям на 25 лет, срок истекает только в 2028 году. Однако пару лет назад случился конфликт, когда предприниматели заявили о желании приватизировать землю и несколько капитальных строений. Город посчитал это посягательством на свою собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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