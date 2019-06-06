В мэрии Красноярска прокомментировали ситуацию с детским лагерем «КрасЭйр»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-06T10:29:51+03:00

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В управлении образования Красноярска прокомментировали ситуацию с закрытием детского лагеря «КрасЭйр». Как оказалось, комиссия, проверив готовность лагеря, пришла к выводу: детей принимать он не готов. Там нашли несколько сразу нарушений обязательных требований. Например, отсутствует лицензии у медицинского пункта. Нет санитарно–эпидемиологического заключения на источник водоснабжения. Моечные ванны пищеблока не присоединены к внутренней канализационной сети и другие.

- Принято вынужденное решение о расторжении в одностороннем порядке контракта с детским оздоровительным учреждением и аннулировании путёвок. Специалисты работают с каждой семьей индивидуально, с предложениями направления детей на отдых в другие загородные лагеря, - пояснили в управлении образования.

Для понимания: подготовка учреждений к летнему оздоровительному сезону – персональная ответственность руководителей лагерей. И начинается эта подготовка за несколько месяцев до заезда детей. Нужно не только привести в порядок территорию, но и обеспечить безопасность, набрать персонал и получить разрешение у надзорных органов.

- В «КрасЭйр» комиссия выезжала несколько раз, руководству было указано на нарушения и недостатки. Лагерю было дано время на устранение замечаний, даже перенесли на несколько дней заезд школьников, однако ситуация никак не изменилась, руководство не исправило недочеты, лагерь так и не получил положительного заключения. Это значит, что лагерь не имеет право принять детей, - рассказали в управлении образования.

ИСТОЧНИК KP.RU