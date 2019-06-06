Поработал всего неделю: в Красноярске закрыли популярный детский лагерь

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-06T08:47:37+03:00

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В Красноярске закрыли популярный детский оздоровительный лагерь KrasАir. Дети только-только заехали в первую смену, пробыли несколько дней, когда им объявили: нужно звонить родителям, чтобы всех забирали по домам, сообщает интернет-газета newslab.ru со ссылкой на туркомпанию, которая продает путевки в этот лагерь.

Как оказалось, Роспотребнадзор нашел там нарушения. Какие – в ведомстве обещают рассказать позднее. Известно, что лагерь находится в частной собственности, но часть путевок туда приобретает мэрия из городского бюджета. Таких детей сейчас переводят в другие лагеря. А тем, кто купил путевки самостоятельно, необходимо вернуть их полную стоимость.

Руководство лагеря собирается подать жалобу на Роспотребнадзор за то, что провел проверку слишком поздно. В прежние годы это делалось за несколько недель до начала сезона летнего отдыха, а нынче – за день. И у сотрудников не было возможности исправить замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU