Шаров не будет: глава Красноярска изменил многолетнюю традицию празднования дня города

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-06T08:17:36+03:00

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Воздушных шаров на церемонии поднятия флага города на Караульной горе в этом году не будет. Такое решение принял глава города Сергей Еремин. На своей странице в «Инстаграме» он написал: «Принял решение внести небольшую корректировку в церемонию поднятия флага на Караульной горе. Эта многолетняя традиция в честь Дня города всегда сопровождалась запуском нескольких сотен воздушных шаров. По словам экологов, такая сиюминутная красота со временем становится губительной для природы».

Как известно, многие города уже отказались от такой традиции – выпускать целые тучи воздушных шаров в него на различные торжества, в том числе на выпускных вечерах. Рациональное зерно в таком решении есть.

Такую инициативу городского главы поддержали многие пользователи: «Как это актуально, особенно после безобразия карнавала». Напомним, что после проведения детского праздника 1 июня центральные улицы и Театральную площадь пришлось мыть и пылесосить от мишуры и пенопластового снега. Засорились даже фонтаны.

ИСТОЧНИК KP.RU