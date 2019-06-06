СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-06T07:57:36+03:00

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Жительнице Сосновоборска вернули пропавшего 16-летнего сына. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома. Все произошло 26 апреля этого года. К правоохранителям обратилась женщина и сказала: сын ушел из дома, не взял никаких вещей.

Следователи следственного отдела по Березовскому району побывали сначала в квартире, где живет подросток, осмотрели компьютер, поговорили с родителями. Те поделились предположением, что мальчишка мог уехать в Малый Кускун, на дачу. Беглеца на самом деле нашли там. Он признался: поссорился с родителями, ему стало стыдно за свое поведение, вот и побоялся возвращаться домой.

С парнем провели беседу и привезли домой. А мать подростка написала письмо руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю с благодарностью за действия его подчиненных. Своим приказом Андрей Потапов объявил благодарность сотрудникам с выплатой премии.

ИСТОЧНИК KP.RU