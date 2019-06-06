Бывшему замминистра Красноярского края за 52 миллиона дали условный срок

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-06T07:21:18+03:00

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Бывшему заместителю министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Юрию Пинчуку суд вынес приговор: 2 года условно и 2 года испытательного срока. Такое наказание он понесет за «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов общества или государства» (ч.1 ст.286 УК РФ).

Установлено, что в 2014 году между минприроды края и некой коммерческой организацией был заключен госконтракт на 51 миллион рублей. Компания должна была провести санитарную вырубку лесов на территории Ачинского лесничества. Чиновник подписал акт приема-передачи работ, несмотря на то, что подрядчик фактически ничего не сделал. Однако на основе этого акта деньги в полном объеме были переведены из бюджета края на счета фирмы.

Когда махинации с лесом вскрылись, чиновник был уволен со своего поста. На него завели уголовное дело, расследованием которого занималось Управление ФСБ России по краю. Обвинитель просил 3 года колонии-поселения, но Пинчуку дали 2 года условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU