СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-06T06:54:50+03:00

В Хакасии внук по неосторожности убил своего деда кулаком Фото: Мария ЛЕНЦ

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В городе Саяногорске (Республика Хакасия) внук по неосторожности убил своего деда. Расследование уголовного дела уже завершено, суд состоится в скором времени.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следкома, трагедия произошла 15 марта этого года. 30-летний обвиняемый проживал вместе со своим 66-летним дедом в его квартире. Накануне случившегося он два дня крепко выпивал. Дед много раз пытался урезонить внука. И в какой-то момент обвиняемый потерял над собой контроль – он несколько раз ударил пожилого человека кулаком в грудь.

Судмедэкспертиза показала: потерпевший скончался на месте происшествия, а смерть наступила в результате закрытой тупой травмы грудной клетки, осложнившейся двухсторонним гемотораксом и пневмотораксом.

Подозреваемый свою вину признал полностью еще на стадии расследования. В настоящее время до суда он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU