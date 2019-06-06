2019-06-06T06:32:43+03:00
Происшествия

В Красноярске нашли подростка, который отправился автостопом к отцу

Благодаря ориентировкам и работе волонтеров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске нашли подростка, который отправился автостопом к отцу. Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Красноярске нашли подростка, который отправился автостопом к отцу. Ориентировка: "Поиск пропавших детей - Красноярск"
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13-летнего мальчика, который несколько дней назад пропал в городе Кемерово, нашли в Красноярске. Как и предполагалось ранее, он направился из родного города автостопом в Красноярск к своему отцу. Были ли в семье проблемы и что заставило ребенка пойти на такой шаг, будут разбираться следователи и полиция. Уголовное дело, которое было заведено по статье «Убийство» (его открывают при исчезновении человека) прекращено за отсутствием состава преступления.

Напомним, что школьник пропал из дома 28 мая, видимо, после того, как завершились школьные занятия. Со слов матери, он мог отправиться в Красноярск, но денег на билет у него не было, поэтому – автостопом, на перекладных. К делу подключились волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск». По старой и не раз отработанной схеме они составили ориентировки, разместили их в социальных сетях, распространили по городу. По такой вот ориентировке мальчика и опознали прохожие в Кировском районе краевого центра, задержали и вызвали полицию. Сейчас с мальчиком все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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