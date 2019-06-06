2019-06-06T07:39:04+03:00
Общество

Красноярская мэрия заставила банк вернуть в бюджет 1,5 миллиона рублей

Чиновники заявили, что банкиры нажились незаконно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская мэрия заставила банк вернуть в бюджет 1,5 миллиона рублейКрасноярская мэрия заставила банк вернуть в бюджет 1,5 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярская мэрия заставила банк вернуть в бюджет 1,5 миллиона рублей. По мнению чиновников, банкиры незаконно нажились на том, что принадлежит городу. И арбитражный суд с таким иском согласился.

Речь идет об участке земли в районе транспортной развязки КрасТЭЦ. Здесь находится офисное здание коммерческого банка «АК БАРС». Здание принадлежит банку, а вот оформить права на землю его руководство не сочло необходимым. Юридически земля так и осталась в собственности города.

За два с половиной года, с октября 2016 по февраль 2019-го, сумма неосновательного обогащения за пользование земельным участком составила 1 367 270,57 рублей плюс проценты – 123 896,71 рублей. На сегодняшний день долг в полном объёме возвращён в досудебном порядке, рассказала Евгения Горшкова, начальник юридического отдела департамента горимущества.

Добавим, что с начала года департаментом подано в суды разных инстанций 28 исков о взыскании неосновательного обогащения на сумму около 13,54 миллионов рублей. В бюджет города уже поступило 4,5 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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