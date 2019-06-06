В Красноярске декоративной подсветкой украсили Успенский монастырь

СЕГОДНЯ 05:45 2019-06-06T06:08:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске декоративная подсветка появилась еще у одного объекта – Успенского мужского монастыря в поселке Удачном. Как это выглядит, можно увидеть на сайте Красноярской епархии. А еще лучше – побывать у монастыря в теплый летний вечер и убедиться, как красиво и загадочно смотрятся белоснежные стены здания.

Как рассказал наместник красноярского Успенского мужского монастыря игумен Иннокентий (Нилов), декоративная подсветка была установлена совсем недавно, в начале лета. Радовать гостей обители и просто желающий прогуляться здесь она будет с наступлением темноты и всю ночь. А помощь в этом оказали меценаты и благотворители святой обители.

Добавим, что в прошлом году в Красноярске декоративной подсветкой обзавелись многие здания и сооружения – Коммунальный и Виноградовский мосты, Большой концертный зал и другие. Даже проспект Мира стал выглядеть по-новому, когда там появилась подсветка у 27 домов, в том числе памятников архитектуры. И это – не предел.

ИСТОЧНИК KP.RU