2019-06-06T05:17:29+03:00
Общество

В Красноярске вновь устраивают засаду на загрязняющие атмосферу автобусы

К процессу подключилась ГИБДД и прокуратура
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске вновь устраивают засаду на загрязняющие атмосферу автобусыВ Красноярске вновь устраивают засаду на загрязняющие атмосферу автобусыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске начались рейды по выявлению автобусов, загрязняющих воздух. Как пояснили в министерстве экологии и рационального природопользования края, такие мероприятия проводятся уже четвертый год подряд. Специалисты минэкологии вместе с ГИБДД и представителями прокуратуры проводят замеры выбросов от пассажирского автотранспорта. Нарушителей выявляют при помощи специализированного оборудования. Отработанные газы исследуют специальными приборами – переносным газоанализатором и дымомером.

Так, в 2018 году контрольно-надзорные мероприятия проходили на 35-ти конечных остановочных пунктах. Проверили за год 202 автобуса. На 29 их них зафиксировали превышения загрязняющих веществ в отработанных газах.

В этом году проверку пройдут и новые автобусы. Напомним, что в мае текущего года муниципальный автобусный парк пополнился 68 новыми машинами среднего и большого классов вместимости. Остается добавить, что подобные проверки будут проводиться до октября, пока не наступят минусовые температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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