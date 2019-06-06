2019-06-06T03:49:56+03:00
Общество

«Семьей года» в Красноярском крае стала семья священнослужителя из Шушенского

И многодетная семья из краевого центра
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Семьей года» в Красноярском крае стала семья священнослужителя из Шушенского«Семьей года» в Красноярском крае стала семья священнослужителя из ШушенскогоФото: Мария ЛЕНЦ
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В нынешнем году Красноярский край на всероссийском конкурсе «Семья года» представят многодетная семья из Красноярска и семья священнослужителя из Шушенского. Они стали победителями в региональном этапе.

- Наш край уже третий год участвует во всероссийском конкурсе, который призван повысить общественный престиж семейного образа жизни и семейных ценностей. Замечательно, что с каждым годом все больше территорий края включаются в это мероприятие. В 2017 году заявки были получены из 26 территорий края, в 2018-м их было уже 34, а в этом году – 51, – рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики края.

При подведении итогов члены жюри решили в каждой из номинаций отметить по две семьи. И вот победители по каждой:

- «Многодетная семья» - Барсуковы и Тимкив из Красноярска;

- «Молодая семья» - Лисовские из Северо-Енисейского района и Наливайко из Назарово;

- «Сельская семья» – Калинины из Нижнеингашского и Кузнецовы из Ермаковского района;

- «Золотые семьи России» - Дворецкие из Боготольского и Гороховы из Дзержинского района;

- «Семья – хранитель традиций» - Смельчаковы из Краснотуранского и Оглоблины из Шушенского района.

Комиссии было нелегко определить, кто представит край в финале в Москве. Решено, что представлять край будут две семьи. В семье Барсуковых из Красноярска семеро детей и совсем скоро ожидают восьмого. Дети и родители постоянные участники различных творческих конкурсов, спортивных состязаний, олимпиад. Супруги Оглоблины из Шушенского вместе 30 лет. Так как глава семьи служит при храме, детей и внуков воспитывают в традициях православия, в семье возрождают народные художественные промыслы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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