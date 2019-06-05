Проект крематория со светящимся крестом объявлен победителем конкурса в Красноярске

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-05T18:27:40+03:00

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Проект крематория с огромным - в 13 метров - подсвеченным крестом на фасаде стал победителем конкурса в Красноярске. За него проголосовали две тысячи горожан, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в конкурсе принимали участие четыре проекта. Больше всего голосов набрал первый и, кстати, самый масштабный, от компании «Красноярский крематорий» известного в Красноярске предпринимателя Вадима Абдулина. Она и сейчас предоставляет услуги кремации, но отправляет тела на сжигание в Новосибирск. Проект предусматривает две линии, на которых будут заняты почти 40 сотрудников.

Кресты просматриваются и на крыше здания. Фото: пресс-служба мэрии.

Предполагается, что крематорий построят на кладбище Бадалык, эту площадку заявил бизнесмен. Впрочем, победа в конкурсе не означает непременную реализацию проекта, поясняют в пресс-службе мэрии. Нужно еще получить разрешение на строительство и другие бумаги.

ИСТОЧНИК KP.RU