2019-06-05T15:44:15+03:00
Общество

Дополнительные поезда на черноморские курорты запускают из Красноярска

До Анапы и Имеретинки
Ася ЖУКОВА
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Дополнительные поезда на черноморские курорты запускают из Красноярска.Дополнительные поезда на черноморские курорты запускают из Красноярска.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из Красноярска до черноморских курортов отправят дополнительные поезда. Об этом рассказали в пресс-службе КрасЖД.

Летом спрос на такие маршруты резко возрастает. Поэтому и было принято решение об увеличении количества поездов на юг.

Итак, дополнительный состав №157/158 из Красноярска в Анапу пойдет 7 июля, 28 июля и 17 августа. Обратно - 11 июля, 31 июля и 21 августа.

Маршрут №167/168 Красноярск – Адлер по просьбам пассажиров продлили до станции Имеретинский курорт в новой турзоне Сочи «Олимпийский парк». Он отправится из Красноярска 27 июня, 17 июля, а также 6 и 26 августа. А обратно - 1 июля, 21 июля, 10 и 30 августа.

В каждом составе по восемь купейных и плацкартных вагонов. Это современные конструкции, оборудованные биотуалетами, системами питьевого водоснабжения и кондиционирования воздуха.

Напомним, летом на КрасЖД по традиции растет количество рейсов в южном направлении. Сейчас три раза в неделю (по понедельникам, четвергам и субботам) идет поезд №129 Красноярск – Анапа, четыре раза (по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям) поезд №127 Красноярск – Адлер.

Уточнить информацию о расписании можно по номеру Единого информационно-справочного центра 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или на официальном сайте ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU

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