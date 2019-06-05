2019-06-05T15:28:06+03:00
Общество

Красноярская служба 005 обновила свой сайт

Что изменилось?
Ася ЖУКОВА
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Красноярская служба 005 обновила свой сайт. Фото: скрин сайта.Красноярская служба 005 обновила свой сайт. Фото: скрин сайта.
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У диспетчерской службы 005 в Красноярске обновился сайт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь здесь можно найти не только сведения об отключениях (плановых и аварийных). Сайт 005красноярск.рф модернизировали, дополнив разделами: «Юридическая помощь», «Образцы документов», «Справочник», «Законодательство в сфере ЖКХ» и «Часто задаваемые вопросы».

Они помогут горожанам оперативнее получить содействие в случаях коммунальных ЧП. Например, в разделе «Часто задаваемые вопросы» четко прописано, как поступить:

- если внезапно отключили свет, воду или тепло;

- если зимой в квартире зуб на зуб не попадает;

- Если квартиру топит…

А еще подробно рассказано, что должен ремонтировать собственник квартиры, а что – сотрудники управляющих компаний. В разделе «Юридическая помощь» вам дадут бесплатную консультацию, что делать, если, скажем, после потопа отклеились обои или намок натяжной потолок.

Обращаем внимание: заявки на устранение аварий тут не принимают. Их лучше передать диспетчерам по номерам 005 или 223-85-05.

Также на сайте есть справочник с телефонами всех аварийных служб. Сюда, как и раньше, можно присылать информацию о состоянии дорог Красноярска. И, разумеется, ресурс в режиме онлайн публикует данные обо всех отключениях в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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