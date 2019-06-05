Обвиненную в мошенничестве главу комбината школьного питания вернули на работу

СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-05T14:28:26+03:00

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Бывшего директора школьного комбината питания Алену Ахвердиеву восстановили на работе. Напомним, в середине апреля женщину задержали по подозрению в мошенничестве и отстранили от дел.

Она стала вторым директором комбината, которым заинтересовался СК. Предыдущего взяли под арест. По версии следствия, он злоупотреблял должностными полномочиями, присвоил 10 миллионов рублей.

Что касается Алены Ахвердиевой, она проходит по делу о хищениях на комбинате. Предварительно: в 2018-м году организация перевела 1,9 миллионов рублей за продукты, которые «фактически не поставили».

Сейчас идет расследование. Тем не менее Алена Ахвердиева обжаловала свое отстранение. И краевой суд встал на ее сторону. Было принято решение - восстановить экс-руководителя в должности, пусть и частично. Она будет не главой, а заместителем директора по экономике и финансам. Согласитесь, неожиданно?

ИСТОЧНИК KP.RU