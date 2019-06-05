«Сын в тяжелом состоянии»: под Красноярском мальчика укусила гадюка
В поселке Солонцы под Красноярском гадюка укусила ребенка. По словам местных жителей, нынешним летом здесь просто нашествие ядовитых змей, сообщает Telegram-канал «Борус». Говорят, особенно пресмыкающимся приглянулась территория частных домов.
- По нашим участкам ползают ядовитые змеи. Это гадюки. Будьте бдительны и объясните детям, что змей трогать категорически запрещено. Мой сын попал в больницу с укусом в тяжёлом состоянии. Змейка была маленькая, а укусила по-взрослому, - поделился отец ребенка.
Говорят, в Солонцах нашествие ядовитых змей. Фото: "Борус".
Как уверяют жильцы домов, змеи подползают совсем близко к постройкам. На них постоянно натыкаешься то у крыльца, то за баней. Те, кто живет в поселке не первый год, советуют отпугивать гадов, обработав периметр участка машинным маслом. И, понятно, желательно лучше глядеть под ноги, чтобы не наступить на ядовитого «гостя».
ИСТОЧНИК KP.RU