2019-06-05T13:34:25+03:00
Происшествия

«Сын в тяжелом состоянии»: под Красноярском мальчика укусила гадюка

Местные говорят: в Солонцах – нашествия ядовитых змей
Ася ЖУКОВА
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Под Красноярском мальчика укусила гадюка. Фото: "Борус"Под Красноярском мальчика укусила гадюка. Фото: "Борус"
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В поселке Солонцы под Красноярском гадюка укусила ребенка. По словам местных жителей, нынешним летом здесь просто нашествие ядовитых змей, сообщает Telegram-канал «Борус». Говорят, особенно пресмыкающимся приглянулась территория частных домов.

- По нашим участкам ползают ядовитые змеи. Это гадюки. Будьте бдительны и объясните детям, что змей трогать категорически запрещено. Мой сын попал в больницу с укусом в тяжёлом состоянии. Змейка была маленькая, а укусила по-взрослому, - поделился отец ребенка.

Говорят, в Солонцах нашествие ядовитых змей. Фото: "Борус".

Говорят, в Солонцах нашествие ядовитых змей. Фото: "Борус".

Как уверяют жильцы домов, змеи подползают совсем близко к постройкам. На них постоянно натыкаешься то у крыльца, то за баней. Те, кто живет в поселке не первый год, советуют отпугивать гадов, обработав периметр участка машинным маслом. И, понятно, желательно лучше глядеть под ноги, чтобы не наступить на ядовитого «гостя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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