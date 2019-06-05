52 млн рублей требует ювелирный эксперт от красноярской компании
Известный ювелирный эксперт Флун Гумеров, основатель марки «Алмаз-Холдинг», подал иск на компанию «Кристалл». Об этом сообщили наши коллеги из newslab со ссылкой на красноярский Арбитражный суд .
В документе указано: Гумеров – один из участников компании, продающей ювелирные изделия в Красноярске. Его доля в уставном капитале ООО «Кристалл» - 44,53%. Эксперт решил уступить ее другим учредителям или самой компании. Предполагал, что ему заплатят 51,6 миллиона рублей, это рыночная стоимость доли. Однако получил только 50 тысяч, а затем был исключен из списка учредителей.
Сейчас Флун Гумеров намеревается отсудить у бывших коллег не только свою долю, но и проценты, а также неустойку. По его подсчетам, общая сумма - 52,68 миллиона рублей.
Арбитражный суд принял дело к рассмотрению. Заседание по нему назначено на 18 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU