52 млн рублей требует ювелирный эксперт от красноярской компании

СЕГОДНЯ 13:19 2019-06-05T13:19:01+03:00

Пока же ему выплатили в тысячу раз меньше

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Известный ювелирный эксперт Флун Гумеров, основатель марки «Алмаз-Холдинг», подал иск на компанию «Кристалл». Об этом сообщили наши коллеги из newslab со ссылкой на красноярский Арбитражный суд .

В документе указано: Гумеров – один из участников компании, продающей ювелирные изделия в Красноярске. Его доля в уставном капитале ООО «Кристалл» - 44,53%. Эксперт решил уступить ее другим учредителям или самой компании. Предполагал, что ему заплатят 51,6 миллиона рублей, это рыночная стоимость доли. Однако получил только 50 тысяч, а затем был исключен из списка учредителей.

Сейчас Флун Гумеров намеревается отсудить у бывших коллег не только свою долю, но и проценты, а также неустойку. По его подсчетам, общая сумма - 52,68 миллиона рублей.

Арбитражный суд принял дело к рассмотрению. Заседание по нему назначено на 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU