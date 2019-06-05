2019-06-05T13:19:01+03:00
Общество

52 млн рублей требует ювелирный эксперт от красноярской компании

Пока же ему выплатили в тысячу раз меньше
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
52 млн рублей требует ювелирный эксперт с красноярской компании.52 млн рублей требует ювелирный эксперт с красноярской компании.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Известный ювелирный эксперт Флун Гумеров, основатель марки «Алмаз-Холдинг», подал иск на компанию «Кристалл». Об этом сообщили наши коллеги из newslab со ссылкой на красноярский Арбитражный суд .

В документе указано: Гумеров – один из участников компании, продающей ювелирные изделия в Красноярске. Его доля в уставном капитале ООО «Кристалл» - 44,53%. Эксперт решил уступить ее другим учредителям или самой компании. Предполагал, что ему заплатят 51,6 миллиона рублей, это рыночная стоимость доли. Однако получил только 50 тысяч, а затем был исключен из списка учредителей.

Сейчас Флун Гумеров намеревается отсудить у бывших коллег не только свою долю, но и проценты, а также неустойку. По его подсчетам, общая сумма - 52,68 миллиона рублей.

Арбитражный суд принял дело к рассмотрению. Заседание по нему назначено на 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярская служба 005 обновила свой сайт
Школьник кинулся под колеса иномарки в Красноярске
Обвиненную в мошенничестве главу комбината школьного питания вернули на работу
«Сын в тяжелом состоянии»: под Красноярском мальчика укусила гадюка
Почти 300 км дорог отремонтируют в Красноярском крае
Красноярский край признали одним из самых грязных в стране
Прокуратура Красноярского края проверит Счетную палату
В Красноярске появилась новая парковая зона
Еще одна дорожная «вафельница» появилась в центре Красноярска
Потерявшая ногу женщина из Сосновоборска засудила врачей
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» провели благотворительный утиный заплыв
Революционерке на красноярском кинотеатре устроили душ
Магистральный троллейбусный маршрут появится на левобережье Красноярска
Школьник из Кемерова уехал автостопом к отцу в Красноярск и пропал
30-градусная жара идет в Красноярск
Красноярский министр здравоохранения отправлен в отставку губернатором
Рядом не было гидранта. Крупный пожар на Верхней Базаихе уничтожил три дома