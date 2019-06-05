Почти 300 км дорог отремонтируют в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-05T12:51:22+03:00

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Около 300 километров дорог (а если быть точными – 280) планируется отремонтировать в Красноярском крае в нынешнем сезоне. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Работа пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Будет обновлено 79 объектов сети. Задействовано семь подрядчиков.

Ремонт тех участков, что перешли с прошлого года, обойдется в 982,4 миллиона, новых – в 1 миллиард. А на объекты капремонта потратят еще 693,5 миллиона. Деньги выделены из бюджетов разных уровней.

А теперь подробнее. 26 объектов протяжённостью в 113,4 километров отремонтируют в Партизанском, Саянском, Рыбинском, Богучанском, Кежемском, Емельяновском, Берёзовском, Манском, Ирбейском, Абанском, Тасеевском, Уярском, Дзержинском, Канском районах, а также в Железногорске.

Шесть объектов протяжённостью в 25,8 километров - в Ужурском, Балахтинском и Шарыповском районах. Четыре объекта (21,4 км) – в Ермаковском, Курагинском и Минусинском районах. В Ачинском, Назаровском и Тюхтетском районах – пять (это 19,7 км). Четыре участка (13,3 км) в Сухобузимском и Большемуртинском районах.

Также на трех объектах в Северо-Енисейском районе (18,4 км) запланирован капремонт.

И последнее: подрядчики уже зашли на участки: Енисейск – Пировское (1,8 км), Красноярск – Енисейск (7,7 км), Саяны (6 км), Тюхтет – Чиндат (3,5 км), Канск – Тарай (3,6 км), Красноярск – Енисейск (5 км), Еловая – станция Минино (8,6 км).

ИСТОЧНИК KP.RU