2019-06-05T12:15:17+03:00
Общество

Красноярский край признали одним из самых грязных в стране

У нас одна из самых невыгодных позиций в экологическом рейтинге
Ася ЖУКОВА
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Красноярский край признали одним из самых грязных в стране.Красноярский край признали одним из самых грязных в стране.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярский край назвали одним из самых грязных регионов страны. В экологическом рейтинге, составленном общественной организацией «Зеленый патруль», мы на одном из последних мест.

Наряду с Красноярским краем, в анти-топ попали Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области. А вот регионами с самой благополучной обстановкой признали Тамбовскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Кроме того, в десятку лучших вошли Курская, Белгородская, Мурманская, Магаданская области, Республика Коми и Санкт-Петербург.

Одной из главных проблем, влияющих на экологическую ситуацию, считаются сложности с запуском мусорной реформы. По словам специалистов, в регионах нередко «имитируют сортировку и переработку бытовых отходов». Тем самым откладывая решение проблемы на потом. А экологическая обстановка между тем ухудшается.

Отметим, ее оздоровление - едва ли не самая важная задача, стоящая перед властями. В крае принимаются меры, чтобы улучшить положение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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