Прокуратура Красноярского края проверит Счетную палату

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-05T11:53:42+03:00

После доклада ее главы о положении дел в лесной отрасли

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Прокуратура Красноярского края начала проверку Счетной палаты. Напомним, это произошло после того, как глава образования Татьяна Давыденко выступила с докладом на заседании ЗС о масштабных хищениях в лесной отрасли края. А ранее дала интервью на ту же тему журналисту Андрею Караулову.

Так, в заявлении Татьяны Давыденко шла речь о том, что в прошлом году резко возросли объемы вывезенной за рубеж древесины. Только в Китай экспортировали леса на 33 миллиарда. Тогда как в бюджет поступило 1,6 миллиарда рублей. И это только один из примеров.

Однако в правительстве края не согласились с ее доводами. Заместитель губернатора Юрий Лапшин привел целый ряд контраргументов. В числе прочего не исключил и конфликт интересов. Поскольку дочь Давыденко Наталья является соучредителем компании, занимающейся тушением лесных пожаров. А в нынешнем году с ней не заключили контракт.

В конце концов, слово взял прокурор Красноярского края Михаил Савчин. По словам руководителя надзорного ведомства, Счетную палату (а также лесничества края) ждет проверка. Соответствующие заявления подали глава правительства и министр лесного хозяйства. Они полагают, что Татьяна Давыденко действовала в интересах дочери. И стала предъявлять претензии к минлесхозу, когда та лишилась контрактов.

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ИСТОЧНИК KP.RU